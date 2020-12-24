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2020-12-24 شكوى من تعليق تداول الراجحي والشركة تعتذر متابعات الخليج 365 - الرياض اشتكى العديد من المواطنين من تعليق نظام تداول الراجحي الإلكتروني على الجوال والإنترنت خلال الساعات القليلة السابقة. وانتقد المواطنون بطء الخدمة فيما طالب البعض بالتعويض نتيجة ما واجهوه من مشاكل مع الخدمات اليوم. بدورها وجهت الشركة الاعتذار للعملاء مؤكدة أنه تم حل المشكلة. وقالت الراجحي المالية في بيان لها عبر تويتر: عملاؤنا الأعزاء نفيدكم أنه واجهنا بطء في نظام التداول الالكتروني (تطبيق الجوال- الانترنت ) والتي تم حلها في حينها. لذا نعتذر عن أي إزعاج ترتب على ذلك مع العلم أن قنوات التداول الأخرى كانت متاحة.



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