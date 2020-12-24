كيفية التسجيل لتلقي لقاح كورونا فى السعودية ومراحل التطعيم

بعد تأكيد هيئة الدواء البريطانية والأمريكية فعالية لقاح كورونا وأنه آمن ويعمل على زيادة الاستجابة المناعية والأجسام المضادة التى تحد من الإصابة بفيروس كورونا قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحتي مجاناً.

كيفية التسجيل لتلقى لقاح كورونا في السعودية:

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن التسجيل لتلقى لقاح كورونا سيتم عبر تطبيق صحتى وذلك من خلال مجموعة خطوات وهي:

قم بزيارة الصفحة الرسمية لتطبيق صحتي.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور.

قم بالنقر على خيار لقاح كورونا كوفيد 19.

قم بتحديد متلقى اللقاح.

قم بتعبئة نموذج الطلب وإدخال كافة المعلومات المطلوبة.

قم بالنقر على التالي.

ستظهر لك رسالة تؤكد نجاح إرسال الطلب وأنه سيتم التواصل بعد المراجعة من خلال إرسال رسالة نصية.

مراحل تطعيم كورونا في السعودية:

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن لقاح كورونا سيكون على ثلاث مراحل وتم تقسيم هذه المراحل كالتالي:

المرحلة الأولى وتستهدف هذه المرحلة:

الفئة العمرية التى تزيد عن 65 عام من المواطنين والمقيمين.

الأفراد العاملين فى المهن الأكثر عرضة للإصابة.

الأفراد الذين يعانون من وجود سمنة مفرطة وتتعدى كتلة الجسم لديهم 40.

الأفراد المصابين بنقص فى المناعة نتيجة لتناول أدوية تقلل المناعة أو الخضوع لعمليات زرع أعضاء.

الأفراد المصابين بأمراض مزمنة مثل السكر, الربو, أمراض الكلي والقلب والشرايين التاجية , أمراض الانسداد الرئوي.

المرحلة الثانية من خلالها يتم استهداف:

من تجاوز عمرهم 50عاماً.

العاملون فى النظام الصحي.

المصابون بأمراض مزمنة.

الذين يعانون من سمنة مفرطة وكتلة الجسم لديهم تترواح بين 30إلى 40.

المرحلة الثالثة: