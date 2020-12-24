شكرا لقرائتكم خبر عن 189 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. ووفاة 11.. وتعافي 190 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 189 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 190 حالة إضافية، و11 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361.725 حالة، من بينها 2958 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 380 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352.608 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6159 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.47%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.81%، ونسبة الوفيات 1.7%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (52)، منطقة مكة المكرمة (38)، المنطقة الشرقية (32)، منطقة المدينة المنورة (30)، منطقة القصيم (9)، منطقة عسير (9)، منطقة تبوك (4)، منطقة الباحة (4)، منطقة نجران (3)، منطقة الجوف (3)، منطقة حائل (3)، منطقة جازان (1)، منطقة الحدود الشمالية (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: ينبع (23)، الرياض (22)، جدة (15)، مكة المكرمة (14)، الخرج (10)، الدمام (9)، الظهران (6)، الدلم (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (37)، ينبع (13)، جدة (11)، الطائف (10)، الهفوف (8)، مكة المكرمة (6)، تبوك (5)، المدينة المنورة (5)، أبها (5)، خميس مشيط (5)، الدمام (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.