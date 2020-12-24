شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الابتدائية يطوون صفحة الفصل الدراسي الأول «عن بعـد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة الشرقية اليوم (الخميس) جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، وسط أجواء إيجابية وفقاً لما خطط له، وذلك في ضوء الإشراف المباشر على سير الاختبارات من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان والقيادات التعليمية.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص إلى 3 محاور رئيسية بنيت عليها استعدادات تعليم المنطقة لأداء أبنائها للاختبارات عن «عن بعد» بدءاً من المحور الأول المتمثل في أسبوع المراجعة، مروراً بالمحور الثاني المتمثل في إعداد إرشادات وتوجيهات، ومواد علمية، وعدة لقاءات وورش عمل لتأهيل واستعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية التي تم خلالها التركيز على مصلحة الطالب والطالبة، وناتج تعلم حقيقي وجاهزية جميع المعلمين والمعلمات من خلال منصة مدرستي، ومن خلال القنوات التعليمية المعتمدة وزاريا، وصولاً للمحور الثالث المتمثل في وضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار سير العملية التعليمية، من خلال خطة واضحة، إضافة إلى العمل على إيجاد إنشطة إثرائية للطلاب والطالبات، بما يشمل جميع المواد الدراسية، وذلك بهدف دعم وسد الفجوة مع إثراء لما تم في التعليم عن بعد.

وقد طمأن المتحدث على لسان مدير التعليم الدكتور الشلعان أولياء الأمور بأن الاختبارات تسير بشكل مطمئن وفي أجواء مشجعة وفقاً لم خطط له، وتدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، وذلك من خلال المتابعة والتقارير التي تم رصدها منذ اليوم الأول من انطلاق الاختبارات، وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة حتى الآن أدى خلالها نصف مليون طالب وطالبة بتعليم الشرقية اختباراتهم للفصل الدراسي الأول عن بعد من خلال 1819 مدرسة، كما تم إطلاق قاعة افتراضية بتعليم المنطقة وفريق مساند لدعم سير الاختبارات تقنياً والرد على كافة الاستفسارات من جميع الفئات (معلم، طالب، ولي أمر)، وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.