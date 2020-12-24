السعودية | بالصور.. وادٍ شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. وادٍ شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من أنه وادٍ وشق صخري، إلا أنه جاذب للكثير بمناظره الطبيعية الخلابة، عبر جريان مياهه التي تنساب من بين الصخور، وتشكيل المشاهد التي تعطي طابعا جماليا فريدا من نوعه.

وادي "لجب" في جازان جنوب السعودية، يعتبر من المناطق السياحية المميزة، وهو عبارة عن شق صخري طبيعي نشأ من جريان المياه منذ زمن بعيد.

وقال المهتم بالتراث المرشد السياحي وليد العبيدي لـ"العربية.نت": إن وادي لجب يعتبر من الأودية شديدة الخطورة، وذلك لضيق مجراه و الارتفاع الكبير لضفتيه، حيث يتراوح ارتفاعهما بين 300 و 800 متر، ويبلغ طوله 15 كلم تقريباً ويمتد حتى يصل إلى وادي بيش".

وادي لجب

كما أضاف: "يمتاز وادي لجب بجوانبه الخضراء التي تغطيها الأشجار والأعشاب، في حين جنبات الوادي الصخري عبارة عن طبقات من الجرانيت والرخام والبازلت والصخور النارية، وما يسمى بصخور (الخورم) التي تشتهر بخلايا النحل".

وتابع: يعد الوادي من أهم المناطق السياحية في السعودية، كما يعتبر من أفضل المواقع بالنسبة لهواة التصوير ومغامرات التسلق، حيث تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومشاهد جريان المياه وشلالات المياه الساحرة للأبصار، ويمكن الوصول لوادي لجب من خلال (عقبة ضلع) أو طريق (الجوة) مروراً بـ(الفرشة).

وعلى صعيد متصل، بثت وزارة الثقافة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، صوراً لوادي لجب، وذكرت أن وادي لجب في جازان عمقٌ يصل إلى 50 متراً ويحتضن بين جنباته غابات وأشجاراً معمرة، وشلالات تصب على مدار العام.