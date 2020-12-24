«الأحوال المدنية»: 4 خطوات لتسجيل المولود «عن بعد»

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن بإمكان المستفيدين تسجيل المواليد عبر منصة «أبشر» دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها، مشيرةً إلى أنه سيتم إيصالها من خلال البريد السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للأحوال المدنية، عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو يوضح فيه الخطوات، قائلًا: «لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة تسجيل المواليد وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارتنا».

وجاءت الخطوات التي أوضحتها الأحوال المدنية كالآتي:

– تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– خدمة الأحوال المدنية.

– خدمة تسجيل المواليد.

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