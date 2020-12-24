بلقاح «فايزر».. وزارة الصحة تطلق حملة تطعيم كورونا بجدة

انطلقت منذ قليل، حملة التطعيم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا، في مدينة جدة، وذلك بعد سبعة أيام من إطلاق وزارة الصحة لحملة التطعيم في مدينة الرياض.

وكانت صحة جدة، دعت- في وقت سابق- إلى التسجيل عبر تطبيق (صحتي)؛ لأخذ لقاح كورونا، بمستشفى الملك فهد بجدة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من لقاح كورونا تشمل: الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى هي: المواطنون والمقيمون من هم فوق 65 عامًا وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم (40)، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

إضافة إلى من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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