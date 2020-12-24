أمانة جدة تكمل الربط الإلكتروني مع 15 بلدية محافظة

أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال الربط الإلكتروني مع بلديات المحافظات بإجمالي 15 بلدية بعد تدشينه أخيرًا مع «حلي والعرضية الشمالية والمظيلف وسبت الجارة»، وذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لربط بلديات المحافظات وتسهيل الإجراءات الإدارية معها وإنجاز العمل إلكترونيًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط الإلكتروني مع 11 بلدية محافظة في مراحل سابقة، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة إلكترونيًا بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.

يُذكر أن أمانة جدة تسعى باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإليكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة والمحافظات المرتبطة.