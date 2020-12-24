إصدار وإلغاء رخصة بناء.. «الشؤون البلدية» تحدد الخطوات والإجراءات

بيَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات وإجراءات إصدار رخصة بناء وكذلك طريقة إلغاء رخصة إنشائية من خلال منصة بلدي.

وكتبت أمانة منطقة جازان، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»: «إصدار الرخص الإنشائية صار أسهل الآن عبر منصة بلدي».

إصدار رخصة بناء

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طريقة إصدار «رخصة بناء» جديدة من خلال منصة بلدي؛ وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول بنجاح من قبل مالك أو وكيل أو مفوض إلى «بوابة بلدي».

– اختيار خدمات الرخص الإنشائية.

– اختيار خدمة إصدار «رخصة بناء».

– تحديد الأمانة والبلدية المطلوبتين.

– اختيار المكتب الهندسي.

– إدخال رقم وسنة إصدار «القرار المساحي».

– إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المحدد.

– استكمال بيانات الطلب من المكتب الهندسي، وإرسال الطلب إلى البلدية.

– تدقيق بيانات الطلب، والموافقات من قبل البلدية.

– اعتماد الطلب من البلدية وإصدار «فاتورة سداد».

– طباعة الرخصة من «بوابة بلدي».

إلغاء رخصة إنشائية

كما حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طريقة إصدار «رخصة بناء» جديدة من خلال منصة بلدي؛ وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول بنجاح من قبل مالك أو وكيل أو مفوض إلى «بوابة بلدي».

– اختيار خدمات «الرخص الإنشائية».

– اختيار خدمة «إلغاء رخصة إنشائية».

– تحديد الأمانة والبلدية المطلوبتين.

– إدخال رقم رخصة البناء وتاريخها.

– اختيار المكتب الهندسي.

– إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المحدد.

– استكمال بيانات، ومرفقات الطلب من المكتب الهندسي، وإرسال الطلب إلى البلدية.

– تدقيق بيانات الطلب، والمرفقات، والموافقات من قبل البلدية.

– اعتماد الطلب من البلدية، وإصدار «فاتورة سداد».

– يتم إلغاء الرخصة.

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