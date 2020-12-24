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بالصور.. مواطن ستيني يتلقى أول لقاح كورونا في جدة

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مع بدء حملة التطعيم بالمحافظة

أعلنت صحة جدة، اليوم الخميس، عن تطعيم أول مواطن في الستينيات من عمره، بلقاح فيروس ، في أول يوم لبدء حملة التطعيم بالمدينة.

وذكرت صحة جدة- عبر تويتر- أنه تم اليوم تطعيم أول مواطن ستيني بأولى جرعات لقاح كورونا في محافظة جدة، وذلك في  الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز سابقًا.

وطالبت صحة جدة، من المواطنين، التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن «اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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