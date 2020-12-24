إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي بالقصيم

أعلنت إمارة القصيم، أن لجان العفو انتهت من إجراءات إطلاق سراح (101) مستفيد من العفو الملكي الكريم بسجون المنطقة.

وذكرت الإمارة- عبر تويتر- أنه بمتابعة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، فإن لجان العفو انتهت من إجراءات إطلاق سراح (101) مستفيد من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام في سجون منطقة القصيم.

وكان فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم، وجه في سبتمبر الماضي، بإطلاق سراح 135 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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