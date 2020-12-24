«وزير التعليم» لمنسوبي الوزارة: جائزة الأمير عبدالله الفيصل تكريم لكم

أعرب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن سعادته لحصوله على جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي؛ وذلك ضمن شخصيات العام المُكرَّمة.

وقال وزير التعليم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت باستلام جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي ضمن شخصيات العام المكرمة، وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ لمنحي هذه الجائزة التي تُعد تكريمًا من سموه لجهود زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم؛ لخدمة الثقافة، واللغة العربية، وهويتنا الوطنية التي نعتز بها».

وكرَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، البالغ قيمتها مليون ريال موزعة على 4 فروع.

كما كرَّم شخصيتي العام للجائزة، وهما: وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

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