«الصحة» تجدد التذكير بالإسعافات الأولية لإصابات الرأس

بينّت وزارة الصحة، التصرف الطبي الأمثل لتقديم الإسعاف الأولي عند تعرض شخص لإصابة في الرأس.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا هامًا من النصائح الطبية لمعرفة كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالات الإصابات المنزلية.

نصائح طبية هامة

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حالة تعرض شخص لإصابة بالرأس فعليه تجنب بعض السلوكيات والأمور مع ضرورة القيام بعدة أمور هامة وهي كالتالي:

- سؤال الطبيب عن الوقت المناسب للعودة لممارسة الرياضة

- الحد من وقت مشاهدة الأجهزة الإلكترونية والأنشطة التي تتطلب تفكيرًا.

- عند تورم مكان الإصابة استخدم كمادات باردة على المنطقة المتورمة بحسب توصيات الطبيب.

- وضع هاتف بالجوار للاتصال بالإسعاف عند الحالات الطارئة.

- حماية الرأس من الإصابات الجديدة وذلك بلبس الخوذة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

كما نهت وزارة الصحة، عن القيام بعدد من الأمور والسلوكيات الخاطئة ومنها:

- عدم الراحة والخروج من المنزل خلال 48 ساعة الأولى.

- تناول الأدوية (خاصة مسكنات الآلم) دون وصفة طبية من الطبيب.

- الذهاب إلى المدرسة أو العمل قبل الشفاء التام.

- البقاء وحيدًا خلال الـ 48 ساعة التالية للإصابة.

- قيادة السيارة بعد الإصابة مباشرة.

- وضع الثلج مباشرة على بشرة المنطقة المتورمة.

وبينّت وزارة الصحة، أنه في حالة إصابات الرأس قد يشعر المصاب ببعض الأعراض الأولى تبدء بالاختفاء تدريجيا مثل وتتمثل هذه الأعراض في الصداع ومشاكل بالنوم وفقد الشهية.

وشددت وزارة الصحة، إلى أنه يجب على المصاب التوجه فورًا للطواري في حال ظهور هذه الأعراض:

- استمرار الغثيان أو القيء.

- زيادة الصداع أو فقدان الذاكرة.

- صعوبة في الاستيقاظ من النوم.

- الشعور بالدوخة أو الإغماء.

- الدوخة أو الإغماء.

- التشنجات أو تصلب الرقبة.

- صعوبة في النطق.

- خدر في الذراع أو الساق أو صعوبة في المشي.

- خروج سائل واضح من الأذن أو الأنف.

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