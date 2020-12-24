«الموارد البشرية»: 4 أهداف يحققها قرار توطين المهن المحاسبية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأهداف التي تحققها مبادرة توطين المهن المحاسبية، وذلك بعد قرار الوزير أحمد سليمان الراجحي أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» 4 أهداف تحققها المبادرة، والتي جاءت كالآتي:

- رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورًا وإناثًا في سوق العمل السعودي.

- دعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة في سوق العمل وتغيير نماذج الأعمال المتبعة.

- رفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

- إلزام التسجيل المهني لكافة المهنيين العاملين في السوق للإسهام في تنظيم سوق العمل.

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