«الصخري»: حالة مطرية تستمر يومين وتؤثر على عدة مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، حالة مطرية ابتداء من مساء غدٍ الجمعة، وتستمر لمدة يومين.

وقال الصخري، عبر تويتر، إن الحالة المطرية قد تصل إلى غزيرة وربما غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما في ذلك المحافظات الساحلية، والأفضلية حتى الآن لصالح محافظة رابغ وأيضًا لصالح منطقة المدينة.

وتابع الصخري قائلا إنه متوقع أيضًا فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة تبوك، وكذلك نواحي غرب وجنوب غرب منطقة حائل، وربما تشمل الفرصة الأطراف الغربية لمنطقة القصيم.

وأضاف «في حين تنتشر فرص أمطار خفيفة غالبًا قد تصل أحيانا إلى متوسطة مع رياح شرقية وأجواء باردة، وذلك على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ورفحاء وحفر الباطن، وقد تشمل الفرصة الزلفي والغاط والمجمعة والأرطاوية.

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