

إسلام آباد 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2256 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1782 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 417134 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 111 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9668 حالة وفاة.

// انتهى //

14:34ت م

0077



إسلام آباد 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 465070 حالة، منها 38268 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1782 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 417134 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 111 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9668 حالة وفاة.// انتهى //14:34ت م0077

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجيل 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.