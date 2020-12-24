السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" و "الحج والعمرة" تعقدان اجتماعًا لمناقشة تطوير أعمال التوعية الإسلامية في حملات حجاج الداخل



الرياض 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ووزارة الحج والعمرة ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم, اجتماعاً افتراضياً، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد أمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان الخميس، بحضور الأمين العام للتوعية بالإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

فيما قام المجلس التنسيقي بعرض الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

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14:27ت م

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