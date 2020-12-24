

بريدة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أنهت إمارة منطقة القصيم ممثلة بفريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بالشراكة مع فرع وزارة النقل بالمنطقة تأهيل وتنظيف 133,750م2 من مجرى وادي الرمة بالمنطقة.

واشتملت مراحل تنظيف وادي الرمة على 70,000 م2 على طريق الإمام محمد بن سعود, و26,250م2, و37,500م2 والواقعة على طريق الدائري الشرقي لمدينة بريدة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين إلى أن فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يعمل على مدار الساعة تجاه تأهيل مجرى الوادي والتخلص من جميع التعديات من عقوم ترابية وصناديق وغرف وشبوك للأغنام والمواشي والعمل على تهيئة بيئة المكان ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها, بعد التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لها.

وأكد الحصين أن سمو أمير منطقة القصيم قد شدد على إزالة جميع السلبيات التي تعيق جريان وادي الرمة أياً كانت, ومواصلة تطوير الوادي بالصورة التي تليق به كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة ومن أكبر الأنهار الجافة بالعالم.

// انتهى //

13:54ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق تطوير وادي الرمة ينتهي من تأهيل 133,750م2 من مجرى الوادي بمنطقة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.