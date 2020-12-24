السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يحث على إبراز جهود مجمع الفقه الإسلامي في تعزيز الوسطية والتصدي للإرهاب



جدة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الأمانة العامة للمنظمة لن تألو جهداً في دعم مسيرة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وحث الأمين العام في كلمته خلال الاجتماع الأول لهيئة المجمع الذي عقد افتراضيا اليوم، الدول الأعضاء على دعم المجمع لإبراز جهوده في تعزيز الوسطية، والتعايش، والتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعمل على تقريب المواقف في القضايا الفقهية الشائكة بما يعزز وحدة الأمة الإسلامية.

وأشار العثيمين إلى أن إثارة بعض القضايا الفقهية وتوظيفها لصالح أجندات فكرية وسياسية لا يخدم سوى أعداء الأمة الإسلامية، ويسهم في تغذية الإرهاب والتطرف، وهو ما يتطلب موقفاً موحداً لعلماء الأمة، حيث يمثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي أحد الركائز الأساسية المعول عليها لصياغة مقاربات في الثوابت قابلة للتطبيق في القضايا الشائكة بما يتماشى مع ثقافة العصر، دون التفريط في الثوابت ومقاصد الشرع الحكيم.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تُعـد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أحد أهم أجهزتها وأفرعها، نظرا لأهمية ما يضطلع به من أعباء تتمثل في خدمة المسلمين، وترشيد مقارباتهم الفقهية والفكرية في القطاعات والمجالات كافة.

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13:53ت م

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