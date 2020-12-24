السعودية اليوم / 128290 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بسلطنة عمان



مسقط 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 10 حالات ليبلغ إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 حالة والمنومين في العناية المركزة إلى 36 حالة.

// انتهى //

13:46ت م

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مسقط 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 128290 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1491 بنسبة 17ر1% والمتعافين 120441 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 10 حالات ليبلغ إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 حالة والمنومين في العناية المركزة إلى 36 حالة.// انتهى //13:46ت م0068

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