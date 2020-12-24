السعودية اليوم / لجان العفو بمنطقة القصيم تنهي إجراءات إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي الكريم



بريدة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت إدارة سجون منطقة القصيم سراح 101 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن المساجين، وذلك بالتنسيق مع لجان العفو بإمارة المنطقة .

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي, أن لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح ممن تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك, بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

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13:45ت م

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