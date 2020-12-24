السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية بـ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة كمرحلة أولى



الرياض 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لــ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة عبر 20 عملية ترسية.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف.

وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى تمثل 64 جامعاً بمدينة الرياض، و 38 جامعاً بمحافظات جدة والطائف والمويه و 58 جامعاً بالمنطقة الشرقية، و 20 مسجداً وجامعاً بمنطقة الجوف.

// انتهى //

13:39ت م

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