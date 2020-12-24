السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1311 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 198.435 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 647 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 174.479 حالة .

// انتهى //

13:25ت م

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أبوظبي 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة، وشفاء 1495 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 198.435 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 647 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 174.479 حالة .// انتهى //13:25ت م0063

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