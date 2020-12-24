السعودية اليوم / لجنة التعديات بأملج تزيل تعديات على 20 ألف متر مربع بمركز الحرة



أملج 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم تعديات بمركز الحرة التابع للمحافظة أحدثت على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت أحواش وخيام وأسلاك شائكة فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين.

وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يلاحظونها .

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13:18ت م

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