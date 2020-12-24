السعودية اليوم / أكثر من 15 ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي



مكة المكرمة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

قدمت الخدمات العلاجية في مراكز الطوارئ في الحرم المكي خدماتها لـ 15779 مستفيداً، وذلك خلال العام الهجري المنصرم 1441هـ.

وأوضح التجمع الصحي في مكة المكرمة أن مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، لافتةً إلى أن هذه المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة.

وأبانت أن سرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كرونا المستجد (كوفيد - 19 ).

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13:07ت م

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