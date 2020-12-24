شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. بدء تطعيم لقاح كورونا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

وصلت جرعات "لقاح فايزر" ضد كورونا ، إلى جدة ، وبدأت إجرات تطعيم الفئات المحددة من المواطنيين والمقيمين حسب القواعد التى سبق وأعلنت عنها وزارة الصحة .

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