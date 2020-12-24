شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال استهلاك .. فواصل زجاجية بالمساجد لتوفير 70% من الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

- "الشؤون الإسلامية" تنفذ المشروع في 802 مسجد وجامع كمرحلة أولى

- الانتهاء من التنفيذ في 58 جامع بالشرقية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لــ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة عبر 20عملية ترسية، بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الحرص على توفير المال العام.

ويهدف المشروع الي تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% تمثل تخفيض مباشر لتكاليف استهلاك الكهرباء وغير مباشر مثل الصيانة والفرش والإضاءة.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية التي اعتمدها الوزير " آل الشيخ " مؤخراً في إطار الأعمال التطويرية للمساجد والمحافظة عليها بما يهيأ لمرتاديها الأجواء المناسبة ليؤدوا العبادة بأجواء من الطمأنينة والسكنية، وتأكيداً على رسالة الوزارة وأهدافها العامة بتوفير أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأنهت فروع الوزارة بمناطق المملكة العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى بمدينة الرياض والتي تمثل عدد 64 جامع وعدد 38 جامع بمحافظات جدة والطائف والمويه وعدد 58 جامع بالمنطقة الشرقية، و20 مسجد وجامع بمنطقة الجوف، فيما تواصل بقية الفروع استكمال المرحلة الأولى من المشروع.

الجدير بالذكر أن المشروع يعد خطوة مهمة للحد من فواتير الطاقة التي تكلف الوزارة سنوياً قرابة المليار ريال، كما يضاف للجهود المتواصلة التي تعمل الوزارة على تحقيقها للرقي بخدمتها وتنوعها بما يحقق الرؤى والأهداف التي تسعى لتحقيقها في ضوء رسالتها بالعناية ببيوت الله وتوفير كل أسباب الطمأنينة للمصلين.