شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. إنذار 29 منشأة لعدو وضع لوحة توضح مصادر اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية تاروت مبادرة "مصادرنا واضحة" والتي تلزم فيها محلات بيع اللحوم و الدواجن الطازجة بوضع لوحة توضح مصادر اللحوم و الدواجن ليطلع المستهلك على مصادر كل محل قبل التعامل معه ، و تنذر خلال أسبوع ٢٩ منشأة لوضع لوحات المصادر.

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