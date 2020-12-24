الأرصاد : أمطار رعدية من الجمعة حتى الاثنين

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تمتد من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين 10- 1442/5/13هـ.

وأوضح المركز للوطني للأرصاد في تقرير له أن الأمطار المتوقعة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وغزيرة في بعض المناطق، يصحبها أتربة مثارة ورياح نشطة في بعض المناطق، وضباب في أخرى.

ولفت إلى أن هذه الحالة سوف تشمل عدة مدن في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف والمنطقة الشرقية.

وكانت الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد الجوية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.



