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تركيب فواصل وقواطع زجاجية بـ802 مسجد وجامع بمناطق السعودية
بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة وترشيد الطاقة
متابعات الخليج 365 - واس
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لــ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة عبر 20 عملية ترسية.
ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف.
وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى تمثل 64 جامعاً بمدينة الرياض، و 38 جامعاً بمحافظات جدة والطائف والمويه و 58 جامعاً بالمنطقة الشرقية، و 20 مسجداً وجامعاً بمنطقة الجوف.
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