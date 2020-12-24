سلالة أخرى من كورونا في نيجيريا

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

يبدو أن نوعًا جديدًا آخر من فيروس كورونا ظهر في نيجيريا، حسبما قال مسؤول صحة عامة في أفريقيا، اليوم الخميس، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.

وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: “إنها سلالة منفصلة عن تلك التي في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا”.

وقال إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية، في ذلك البلد الأكثر سكانًا في أفريقيا، سيحللون المزيد من العينات.

وأضاف “امنحونا بعض الوقت. لا يزال الوقت مبكرًا جدًا”.

وأشار إلى أن التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية، لكن ذلك بالإضافة إلى حالة تأهب جنوب أفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات مرة أخرى في أجزاء من القارة الأفريقية.

وقال نكينغاسونغ إن المتغير الجديد في جنوب أفريقيا هو الآن السائد هناك، حيث تقترب الإصابات المؤكدة في البلاد من مليون.

وقال إنه بينما ينتقل المتغير بسرعة والحمل الفيروسي أعلى، لم يتضح بعد ما إذا كان يؤدي إلى مرض أكثر خطورة أم لا.

