خطة عراقية لمنع استهداف المنطقة الخضراء

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

مع تصاعد التصريحات الأميركية بشأن الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي محيط السفارة الأميركية في بغداد، والدعوات لمحاسبة المتورطين، أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الخميس، العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وقال في مقابلة مع “العربية” “نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد”، كاشفًا عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية.

كما أكد إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، وقال إن هناك تنسيقاً عاليًا مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين. وقال “لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة”.

على صعيد آخر أوضح أن انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الحدود مع سوريا مؤمنة بنسبة 90%.

كما أكد أن “الحدود مع السعودية والكويت تشهد استقرارًا كبيرًا”.

