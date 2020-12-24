دليل استخدام منصة إحكام للمكاتب الهندسية والمساحية

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت منصة إحكام إن المكاتب الهندسية والمساحية تقوم برفع مخططات الرفع المساحي على المنصة ويتطلب ذلك تسجيلهم بالمنصة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه لمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على دليل المستخدم للمكاتب الهندسية والمساحية من هنا.

ومنصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها النظر في طلبات التملك، والنظر في طلبات التعديل، والنظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وأيضًا النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.

وتهدف منصة إحكام إلى المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، بالإضافة إلى دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.

