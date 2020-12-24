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2020-12-24 أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 226.36 ريال لعيار 24، فيما سجل عيار 22 مبلغ 207.38 ريال. أما سعر الذهب عيار 21 فسجل 198.07 ريال، وسجل عيار 18 مبلغ 169.68 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 14 مبلغ 132.04 ريال. وبالنسبة إلى الجنيه الذهب فسجل 1585 ريالًا، بينما بلغت قيمة كيلو الذهب 226361 ريالًا.



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