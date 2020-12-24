شكرا لقرائتكم خبر عن بمتابعة أمير القصيم.. إنها إجراءات إطلاق سراح 101 مستفيد من العفو الملكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت إدارة سجون منطقة القصيم سراح 101 مستفيد من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن المساجين، وذلك بالتنسيق مع لجان العفو بإمارة المنطقة.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي أن لجان العفو في الإمارة مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح مَن تنطبق على حالاتهم شروط العفو، واللائحة المنظمة لذلك، بمتابعة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.