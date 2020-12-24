شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لقاح «كورونا» إلى جدة.. وبدء التطعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فايروس كورونا المستجد. وتعتزم وزارة الصحة بدء تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



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