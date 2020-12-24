شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تُعلن مواعيد اختبار القبول بالبكالوريوس التكميلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد الاختبار والمراجع العلمية المحددة للحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع المتقدمين للقبول بالبكالوريوس التكميلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن اختبارات الطلاب والطالبات المتقدمين والمتقدمات للتجسير من الحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع بالجامعة ستكون يوم الـ 6 من جمادى الآخرة للعام 1442هـ.

وأشار إلى أن اختبار طلاب كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بُعد، بينما سيكون اختبار طلاب نظم المعلومات في مسرح الكلية، فيما سيكون اختبار طلاب كلية الأعمال بأبها تخصص إدارة الأعمال والمحاسبة عن بُعد، وسيكون اختبار كلية علوم الحاسب الآلي بأبها في المقر الجامعي بالقريقر مبنى (أ) الدور الثالث القاعات 42 - 43 - 44 - 45. وبالنسبة إلى المتقدمات، فسيكون اختبار طالبات كلية علوم الحاسب الآلي بأبها تخصص نظم المعلومات في المجمع الأكاديمي بالسامر مبنى (أ) الدور الرابع قاعة 48- 49، وأما طالبات كلية العلوم والآداب بخميس مشيط تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى ق 5+ ق 4+ ق6 + ق7+ ق 8، كما أوضح القرني أن اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بُعد، كذلك سيكون اختبار طالبات كلية الأعمال بأبها في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة عن بُعد. وأما اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص نظم المعلومات، فسيكون في مبنى أ ق 101 + 102، بينما سيكون اختبار طالبات العلوم والآداب برجال ألمع تخصص نظم المعلومات في قاعة الأنشطة - مبنى (أ) الدور الأرضي بمقر الكلية برجال ألمع.

ولمزيد من التفاصيل حول المقرات والمواعيد والمراجع المحددة يمكن زيارة الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1hLjvNAG94rf_GOh1PSS8qKQM1dxxBqfa/view