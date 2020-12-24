شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إغلاق 7 منشآت نسائية مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة عسير -ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية، من خلال جولات ميدانية على أسواق ومولات ومحلات التزيين والمساج النسائي، ضمن سلسلة الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تُعنى بالصحة العامة- 7 منشآت مُخالفة تمارس العمل دون تصاريح رسمية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملات، إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وضبط مواد مجهولة المصدر والتكوين تم إتلافها مباشرةً.

وقامت الفرق الرقابية بجولات رقابية على منشآت نسائية ومشاغل، وأسفرت عن رصد العديد من الملاحظات والمخالفات البلدية والصحية والاحترازية.

يذكر أن فرق الرقابة النسائية ضبطت خلال الجولات الرقابية المستمرة كميات من المواد التجميلية مجهولة المصدر في الكثير من المشاغل والمحلات النسائية، وطالبت بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات عبر 940.