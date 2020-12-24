شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يعيد توزيع المدارس بعد المسميات الجديدة للأحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعادت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة توزيع المدارس على مكاتب التعليم للبنين والبنات، بهدف تحقيق التوازن في عدد المدارس، إذ روعي في التوزيع ما جاء في خطاب أمين العاصمة المقدسة بشأن حدود الأحياء ومسمياتها الجديدة المعتمدة.

واقتصر التوزيع الجديد على مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن (بنين وبنات حكومي وأهلي)، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال، لمركزيتها في التبعية.

وبلغ عدد المدارس المشمولة بإعادة التوزيع بنين وبنات تعليم حكومي وأهلي 1118 مدرسة، إذ بلغ متوسط عدد المدارس المسندة لمكاتب التعليم بنين (داخل مكة) 79.6 مدرسة لكل مكتب ومتوسط عدد المدارس المسندة لمكاتب التعليم بنات (داخل مكة) 9206 مدرسة لكل مكتب.