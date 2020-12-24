شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس من استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة . حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس من استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة . وأكدت " الأرصاد " أن الأمطار ستستمر من غد الجمعة وحتى الإثنين على مناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والباحة ، وحائل ، منبهة الجميع بضرورة الحيطة خاصةً قائدي المركبات .

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