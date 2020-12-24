شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسن يحترف عزف المزمار ويجذب الزوار في مطل العارضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

على الرغم من كبر سنه وبرد الطقس إلا أنه يحرص على ممارسة هوايته التي تطرب الزوار فى مطل العارضة بجازان ، إنه عازف المزمار الذي جذب الأطفال والكبار " سليمان اللغبي " .

وأكد " اللغبي " " مواطن " في حديثه لـ"العربية " أن المزمار هوايته المفضلة منذ الصغر وهو آلة موسيقية موروثة عن الأجداد .

وأضاف أنه سعيد بفرحة الأطفال والكبار بعزفه وإنصاتهم له ، وأنه يرى نفسه في تلك النغمات القوية .