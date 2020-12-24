شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسن يحترف عزف المزمار ويجذب الزوار في مطل العارضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):على الرغم من كبر سنه وبرد الطقس إلا أنه يحرص على ممارسة هوايته التي تطرب الزوار فى مطل العارضة بجازان ، إنه عازف المزمار الذي جذب الأطفال والكبار " سليمان اللغبي " .
وأكد " اللغبي " " مواطن " في حديثه لـ"العربية " أن المزمار هوايته المفضلة منذ الصغر وهو آلة موسيقية موروثة عن الأجداد .
وأضاف أنه سعيد بفرحة الأطفال والكبار بعزفه وإنصاتهم له ، وأنه يرى نفسه في تلك النغمات القوية .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مسن يحترف عزف المزمار ويجذب الزوار في مطل العارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.