شكرا لمتابعة خبر عن موقف المطلقة من التسجيل في "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس ن المطلقة تستحق الإستفادة من البرنامج ويمكنها التسجيل فيه بمجرد إعادة فتح التسجيل . أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس ن المطلقة تستحق الإستفادة من البرنامج ويمكنها التسجيل فيه بمجرد إعادة فتح التسجيل . وقال " حساب المواطن " ن التسجيل معلق خلال الفترة الحالية ، ولا يمكن تسجيل أفراد جُدد سوى التابعين للمستفيد الرئيسي المسجل بالفعل . وكان " حساب المواطن " قد أقر مؤخراً عدة ضوابط تشمل الفرد المستقل وتحديد الحد الأعلى للإستحقاق وغيرها من الضوابط .

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