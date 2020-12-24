شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أم تعمل مع بناتها الأربع في إدارة وتشغيل سوبر ماركت في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تمكنت مواطنة تدعى "أم فيصل" من افتتاح مشروع خاص بها، حيث عملت مع بناتها الأربع في إدارة وتشغيل سوبر ماركت في خميس مشيط.
وذكرت أم فيصل، وفقا لـ"العربية"، أنها عملت في البداية في مجال التطريز إلا أن نظرها ضعف، ونصحها الطبيب بالعمل في مجال آخر.
وأضاف أنها فكرت في افتتاح مشروع السوبر ماركت إلا أن بناتها ترددن لكونهم نساء، لكنها أصرت على افتتاحه وبدأت بناتها في العمل معها، مؤكدة نجاح المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أم تعمل مع بناتها الأربع في إدارة وتشغيل سوبر ماركت في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.