شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 15 ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز الطوارئ في الحرم المكي 15779 مستفيد وذلك خلال العام الهجري المنصرم ١٤٤١هـ. بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز الطوارئ في الحرم المكي 15779 مستفيد وذلك خلال العام الهجري المنصرم ١٤٤١هـ. وأوضح التجمع الصحي في مكة المكرمة أن مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، وتهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من وزوار ومعتمرين ، لافتةً أن هذه المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة. وأبانت أن سرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كرونا المستجد ( كوفيد19 )

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