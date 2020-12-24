شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم سراة عبيدة يواصل متابعته لسير اختبارات الفصل الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

واصل مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي ،متابعته لسير أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1442 هـ بعدد من الزيارات الميدانية لمدارس محافظة سراة عبيدة والمراكز التابعة لها؛ حيث زار اليوم متوسطة اليرموك وثانوية الملك عبدالله "بنين" ومتوسطة وثانوية أودية عبيدة "بنات" .

واطمأن "العلكمي" خلال الزيارة على سير الاختبارات المنفذة حضورياً لعددٍ من الطلاب وعن بُعد عبر منصة مدرستي، واطلع على الخطط الإرشادية لتهيئة الطلاب والطالبات نفسيا لإدائها، إلى جانب الوقوف على الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات وتفاعلهم مع الطلاب والطالبات وتسهيل مهمة أداء الاختبارات و الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتقديم أساليب الدعم والمساندة.

وأكد "العلكمي "خلال زيارته على أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس التي تختبر بعض الطلاب بشكل حضوري، وتجهيز المدارس بما يضمن الأمن والسلامة لهم، مُشيراً إلى أن الإدارة قد حرصت على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها حضورياً وعن بُعد،

وأشار "العلكمي " إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خُطط وزارة التعليم نحو استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات؛ بمايضمن تقديم الإثراءات التعليمية للطلاب، ومعالجة المفقود التعليمي، بمتابعة ميدانية من إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، متمنيًا للطلاب والطالبات، مزيدًا من التوفيق والنجاح، وأن تنعكس هذه الجهود على جودة مخرجات التعليم وبما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية المُباركة 2030م