المرور: لا رسوم على «التشليح».. و سريان الرخصة ضرورة

بعد تسديد المستحقات والمتأخرات
أوضح المرور السعودي أنه لا توجد رسوم على إسقاط المركبة (التشليح)، بشرط سريان رخصة السير.
وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «ﻻ تحصيل رسوم على إسقاط المركبة تشليح؛ ولكن يجب أن تكون رخصة السير سارية المفعول».
وكان المرور أشار- في وقت سابق- إلى أنه في حال إسقاط المركبة، يتوجب أن تكون الاستمارة سارية الصلاحية، وتسديد جميع الرسوم المستحقة والمتأخرة على المركبة.
وقال المواطن في استفساره أن لديه سيارة يرغب في أن يسقط لوحتها، متسائلًا عن الرسوم؟.
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