المهن المحاسبية.. «الموارد البشرية»: الأجر لا يقل عن 6000 ريال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الحد الأدنى للأجور بعد قرار توطين المهن المحاسبية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين: «كم هو الحد الأدنى للأجور؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لمزيد من المعلومات حول قرار توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، فضلًا الاطلاع على الرابط التالي(اضغط هنا)».

وأضاف: «يشترط لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية الأجر الخاضع للاشتراك عن 6 آلاف ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ولن يحتسب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار».

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، قد أكد أنه تم إصدار قرار بتوطين المهن المحاسبية، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين.

وقال الراجحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أصدرنا اليوم قرارًا بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل».

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