حساب المواطن: العمالة المنزلية لا تؤثِّر على دعم المستفيدين

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد من البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم».

وتابع حساب المواطن قائلا: يمكنك معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط:

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن خطوات تغيير رقم الجوال في البرنامج، كالتالي: التوجه إلى البوابة الإلكترونية، ثم «تسجيل دخول- القائمة الرئيسية- بيانات المستفيد- تغيير رقم الجوال».

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