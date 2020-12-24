«الجوازات السعودية»: 4 حالات استثنائية من تعليق السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تعليق السفر عبر المنافذ البحرية والبرية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل الحدود البرية مفتوحة للخارجين من المملكة إلى الأردن؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية».