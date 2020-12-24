وزارة الصحة: تأخُّر وصول رسالة المسجلين بلقاح كورونا ليس رفضًا

أوضحت وزارة الصحة، أن عدم وصول رسالة إلى المسجلين لأخذ لقاح فيروس كورونا، لا يعني الرفض، وأنه يتم إرسال الرسائل إلى الفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة؛ ردًا على استفسار أحد المواطنين، أنه «يتم إرسال الرسائل للفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، وفق أعداد اللقاحات المتاحة».

وتابعت الوزارة قائلة، إن «عدم وصول رسالة لكم لا يعني الرفض، نأمل الانتظار والتقيد بالإجراءات الوقائية كما هو معلن عنه بشكل مستمر».

وكانت وزارة الصحة أعلنت- في وقت سابق- أن الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى هي: المواطنون والمقيمون من هم فوق 65 عامًا وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم (40)، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

إضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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